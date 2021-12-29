Милонов предложил создать в России единую базу педофилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать при МВД единую базу людей, осужденных за сексуальные преступления над несовершеннолетними. Об этом написал RT.

По словам депутата, люди с подобными наклонностями, даже состоя на учете, иногда устраиваются на работу, связанную со взаимодействием с детьми. Единый реестр должен помочь избежать таких ситуаций.

«Прошу вас рассмотреть идею об учреждении открытой электронной базы при МВД лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подобная база будет помогать разного рода работодателям, арендодателям и т. п. исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей», — говорится в обращении Милонова на имя главы МВД Владимира Колокольцева.