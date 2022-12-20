Общество 20 декабря 2022, 10:39 Милонов предложил создать Центры семейного счастья при детских поликлиниках

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением создать Центры семейного счастья при детских поликлиниках для обучения семейной жизни. Об этом написал RT.

По его словам, такие центры станут одной из мер поддержки будущих семей. Многие родители хотели бы посещать курсы, где их научили бы «преодолевать тяготы семейных ссор и размолвок».

Реклама

«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о создании при детских поликлиниках подобных Центров семейного счастья», — говорится в сообщении депутата.

Реклама

Авторы: