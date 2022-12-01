Общество 01 декабря 2022, 07:41 Милонов предложил создать сервис для борьбы с коллекторами Депутат Госдумы Милонов: надо создать сервис для подачи жалоб на коллекторов Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В России предложили создать цифровой сервис на базе портала госуслуг для борьбы с неправомерными действиями коллекторов. С таким предложением на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщили в RT.

Депутат отметил, что большое количество Россиян «ежедневно ведут борьбу» с различными коллекторскими организациями, нарушающими закон. Многие из них становятся жертвами коллекторов случайным образом — это однофамильцы должников, родственники и сослуживцы. И в большинстве случаев люди не знают, куда и кому направить жалобу.

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В связи с этим парламентарий попросил министра разработать дополнительный цифровой сервис на базе единого портала государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги», чтобы граждане могли решать подобные проблемы в режиме одного окна.

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Ранее депутаты Госдумы предложили запретить передавать коллекторам данные о займах пенсионеров. У большинства пенсионеров России высокая закредитованность, ведь банки легко занимают им небольшие денежные суммы потому, так как у этой категории граждан имеется стабильный доход в виде пенсии.