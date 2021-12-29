Милонов предложил создать реестр педофилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронную базу с данными об осужденных за педофилию. Парламентарий обратился с такой идеей к главе МВД Владимиру Колокольцеву, написал RT.

Депутат предложил создать открытую электронную базу лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он отметил: если к такой базе будут иметь доступ работодатели, арендодатели и другие, это позволит не иметь с такими людьми никаких дел, чтобы защитить детей и оградить общество.

Милонов в своем обращении на имя Колокольцева подчеркнул, что педофилия по-прежнему остается «больной» темой. И несмотря на меры, принимаемые властями, такие преступники все равно находят возможность для удовлетворения своих больных фантазий, указал парламентарий.

«Нередки случаи, когда педофилы, состоящие на учете в органах внутренних дел, даже имеющие судимости, устраиваются на работу, связанную со взаимодействием с детьми. Очевидно, что такое „трудоустройство“ всегда заканчивается трагедией», — написал он.

Ранее депутат Султан Хамзаев выступил за смертную казнь для педофилов. По его словам, пожизненный тюремный срок для таких людей — слишком гуманное наказание.