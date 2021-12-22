Милонов предложил создать единый сервис для защиты прав потребителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать сервис, через который россияне могли бы сообщать в единый ситуационный центр о случаях нарушения прав в сфере услуг. Об этом написал RT.

Милонов пояснил, что люди часто жалуются на необоснованный рост тарифов ЖКХ или на отдельные товары и услуги, халатное исполнение обязанностей госслужащими и другие проблемы.

Единый сервис для сбора подобных жалоб поможет сохранить «благополучие и социальный мир», считает Милонов. Обращение с таким предложением он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.