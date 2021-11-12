Милонов предложил сократить рабочий день в холодное время года

Депутат Виталий Милонов предложил сократить рабочий день в России в осенне-зимний период. Он направил обращение с этим предложением в министерство труда, сообщил RT.

Рабочий день, по мнению депутата, нужно сократить в период с 15 ноября по 28 февраля. Милонов считает, что это повысит трудоспособность граждан и продемонстрирует социальную направленность государства.

«Необходимо также отметить, что в сложившейся ситуации наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически сограждане работают 10—11 часов вместо положенных восьми», — отметил Милонов.