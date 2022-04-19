Милонов предложил разрешить отложенную оплату парковки

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России принцип отложенной оплаты парковки с момента предоставления услуги до 00:00 текущего дня. Об этом написал RT.

Милонов отметил, что даже добросовестные водители часто не успевают вовремя провести оплату, а штрафы за неуплату парковки полагаются довольно крупные.

«В данной связи прошу вас оценить идею об изменении сроков оплаты парковки личных автомобилей в зонах платной парковки в крупных городах нашей страны: целесообразной мерой является внедрение принципа отложенной оплаты до 00:00 текущего дня с момента предоставления услуги», — говорится в обращении депутата на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.