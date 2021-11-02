Милонов предложил раздавать тесты на коронавирус бесплатно

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил раздавать экспресс-тесты на коронавирус бесплатно. Он считает, что это необходимо в условиях роста заболеваемости COVID-19. Об этом написал RT.

Милонов составил обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В нем он предложил рассылать бесплатные тесты всем гражданам по месту жительства вместе со счетами за жилищно-коммунальные услуги.

«К примеру, раздача тестов и маркеров могла бы производиться одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ жителям: к каждому счету мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчета 2-3 теста на один месяц», — пояснил депутат.

Он отметил, что в условиях роста заболеваемости необходимо наладить систему, которая позволит вовремя обнаруживать и диагностировать заболевание. Самостоятельное регулярное тестирование граждан снизит нагрузку на систему здравоохранения, считает депутат.