Милонов предложил работодателям проводить лекции о вакцинации для сотрудников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рекомендовать работодателям проводить в коллективах лекции о пользе вакцинации. Об этом написал RT.

Многие люди не хотят вакцинироваться из-за недостатка информированности в области современной науки и медицины, считает депутат. По его мнению лекции на рабочих местах могли бы развенчать мифы и страхи, связанные с вакцинацией. Обращение с таким предложением Милонов направил на имя министра труда Антона Котякова.