Общество 28 декабря 2022, 11:47 Милонов предложил провести проверку цен в сетевых магазинах в преддверии Нового года

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением проверить крупные сетевые магазины на предмет необоснованного повышения цен. Об этом написал RT.

Депутат сообщил, что в последнее время получает много обращений от граждан о фактах необоснованного роста стоимости продуктов в канун Нового года. Кроме того, некоторые магазины перестали указывать цену за килограмм.

Реклама

«Прошу Вас рассмотреть возможность организации проверки крупных сетевых магазинов в Российской Федерации на предмет необоснованного повышения цен», — написал в письме Милонов.

Реклама