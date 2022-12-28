28 декабря 2022, 11:47
Милонов предложил провести проверку цен в сетевых магазинах в преддверии Нового года
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с предложением проверить крупные сетевые магазины на предмет необоснованного повышения цен. Об этом написал RT.
Депутат сообщил, что в последнее время получает много обращений от граждан о фактах необоснованного роста стоимости продуктов в канун Нового года. Кроме того, некоторые магазины перестали указывать цену за килограмм.
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«Прошу Вас рассмотреть возможность организации проверки крупных сетевых магазинов в Российской Федерации на предмет необоснованного повышения цен», — написал в письме Милонов.
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Виталий Милонов
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