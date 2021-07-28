Милонов предложил построить велодорожку от Москвы до Владивостока

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал свою инициативу по строительству самой длинной в мире велодорожки, которая должна связать Владивосток и Москву. Парламентария процитировал «Петербургский дневник».

«Это будет хороший шаг для популяризации правильного образа жизни», — заметил законодатель.

По его словам, строительство велодорожки могут взять на себя как государство, так и государственно-частные партнерства. При этом для пользователей дорожка должна быть бесплатной, а вернуть вложенные деньги ГЧП смогут за счет сервиса и рекламы на всем протяжении трассы.