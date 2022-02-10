Милонов предложил помочь многодетным семьям с услугами нянь

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести государственную соцуслугу по предоставлению многодетным семьям нянь, либо разрешить оплачивать услуги няни средствами материнского капитала. Об этом написал RT.

Он отметил, что в последнее время многодетные семьи все чаще обращаются к няням. Если раньше оставаться с ребенком могли бабушки и дедушки, то сейчас семьи часто живут далеко от родителей. Поэтому Милонов предложил оказать семьям государственную поддержку по присмотру за ребенком.

«Данная мера позитивно скажется на социальном самочувствии многодетных родителей, освободит им время для активного труда, подстегнет рынок труда по оказанию подобных услуг и, главное, сделает жизнь наших детей более комфортной», — считает депутат.