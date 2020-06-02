Милонов предложил платить многодетным матерям зарплату воспитателя детского сада

Депутат Виталий Милонов предложил платить женщинам с пятью детьми зарплату как воспитателю в детском саду. Так он прокомментировал инициативу по поддержке домохозяек, заметив, что выплаты нужны тем, кто воспитывает детей, а не блещет силиконом в Instagram.

«Если у женщины более пяти детей, то нужно платить ей зарплату, аналогичную зарплате воспитателя в детском саду. У нее будет копиться стаж, пока она будет воспитывать детей. Это ее работа и за это она будет получать пенсию», — сказал Ura.ru Милонов.

Он высказался по поводу законопроекта о выплате МРОТ домохозяйкам. По его мнению, начислять эти выплаты нужно только тем матерям, которые воспитывают более трех детей. Ведь из-за этого они не могут работать.

Есть домохозяйки, которые в Instagram только блещут своими различными силиконовыми частями. Это несправедливо Виталий Милонов.

Милонов заметил, что платить пособие нужно только за заботу о детях или инвалидах.

Законопроект о выплатах МРОТ домохозяйкам внесли депутаты ЛДПР. По их задумке, женщинам нужно платить за уборку дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями. Право на эту выплату будет иметь один член семьи, если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Правительство не поддержало идею о выплатах домохозяйкам.