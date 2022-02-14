Милонов предложил отменить День святого Валентина

Депутат Госдумы Виталий Милонов не одобрил празднование Дня святого Валентина и предложил не отмечать его в госучреждениях или школах. Цитату депутата привело РИА «Новости».

«Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — сказал политик.

Он уточнил, что само историческое событие ничего общего с тем, как его отмечают, не имеет.

Ранее выяснилось, что праздник и сам теряет популярность в России. По результатам опроса сервиса SuperJob стало известно, что за 15 лет его стали праздновать в четыре раза меньше россиян. Сейчас только 12% из трех тысяч респондентов будут выделять этот день, а 78% просто проигнорируют его. Идею празднования в основном поддерживают молодые жители страны, среди них больше женщин.