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    14 февраля 2022, 06:54

    Милонов предложил отменить День святого Валентина

    Депутат Госдумы Милонов предложил отменить празднование Дня святого Валентина

    Екатерина Боснак

    Депутат Госдумы Виталий Милонов не одобрил празднование Дня святого Валентина и предложил не отмечать его в госучреждениях или школах. Цитату депутата привело РИА «Новости».

    Фото: Евгений Одиноков

    «Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — сказал политик.

    Он уточнил, что само историческое событие ничего общего с тем, как его отмечают, не имеет.

    Ранее выяснилось, что праздник и сам теряет популярность в России. По результатам опроса сервиса SuperJob стало известно, что за 15 лет его стали праздновать в четыре раза меньше россиян. Сейчас только 12% из трех тысяч респондентов будут выделять этот день, а 78% просто проигнорируют его. Идею празднования в основном поддерживают молодые жители страны, среди них больше женщин.