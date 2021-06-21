Милонов предложил отдать часть парковок для инвалидов многодетным семьям

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить многодетным семьям использовать парковки для инвалидов, передала «Вечерняя Москва». Соответствующие изменения депутат предлагает внести в закон о защите инвалидов.

«В настоящее время в действующем законодательстве Российской Федерации существует пробел в части регламентации льгот для многодетных семей касаемо парковки транспортных средств. Что является несправедливым, поскольку, например, вопрос парковки транспортных средств инвалидов достаточно детально регламентирован», — заявил Милонов.

Чтобы парковаться на местах для людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, по замыслу депутата, должны будут размещать на своих машинах опознавательный знак «Многодетная семья». Такие изменения депутат предлагает внести в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ».