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    21 июня 2021, 11:12

    Милонов предложил отдать часть парковок для инвалидов многодетным семьям

    Полина Гребенщикова

    Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить многодетным семьям использовать парковки для инвалидов, передала «Вечерняя Москва». Соответствующие изменения депутат предлагает внести в закон о защите инвалидов.

    Милонов предложил отдать часть парковок для инвалидов многодетным семьям

    «В настоящее время в действующем законодательстве Российской Федерации существует пробел в части регламентации льгот для многодетных семей касаемо парковки транспортных средств. Что является несправедливым, поскольку, например, вопрос парковки транспортных средств инвалидов достаточно детально регламентирован», — заявил Милонов.

    Чтобы парковаться на местах для людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи, по замыслу депутата, должны будут размещать на своих машинах опознавательный знак «Многодетная семья». Такие изменения депутат предлагает внести в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ».