15 ноября 2022, 07:51
Милонов предложил обеспечить полный доступ к банковским услугам военным в зоне СВО
Депутат Госдумы Милонов: надо дать солдатам в зоне СВО полный доступ к услугам банков
Военнослужащим в зоне специальной военной операции следует предоставить полный доступ к банковским услугам. С такой инициативой депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, передали в RT.
Он перечислил многочисленные просьбы солдат в зоне СВО. Так, например, у бойцов нет возможности пользоваться собственными деньгами на своих же счетах, и услугами банков тоже. Есть проблема и с push-уведомлениями для подтверждения операций по банковским картам.
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«Учитывая исключительную важность решения отмеченных проблем, <…> прошу вас дать поручение изучить возможные варианты их решения и рекомендовать банкам принять необходимые меры в кратчайшие сроки», — написал Милонов Набиуллиной.
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В сентябре депутат Милонов предложил полностью списывать долги участникам спецоперации, в том числе мобилизованным. Он считает, что вводимых кредитных каникул для мобилизованных недостаточно.
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