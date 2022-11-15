Общество 15 ноября 2022, 07:51 Милонов предложил обеспечить полный доступ к банковским услугам военным в зоне СВО Депутат Госдумы Милонов: надо дать солдатам в зоне СВО полный доступ к услугам банков РИА «Новости»

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Военнослужащим в зоне специальной военной операции следует предоставить полный доступ к банковским услугам. С такой инициативой депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, передали в RT.

Он перечислил многочисленные просьбы солдат в зоне СВО. Так, например, у бойцов нет возможности пользоваться собственными деньгами на своих же счетах, и услугами банков тоже. Есть проблема и с push-уведомлениями для подтверждения операций по банковским картам.

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«Учитывая исключительную важность решения отмеченных проблем, <…> прошу вас дать поручение изучить возможные варианты их решения и рекомендовать банкам принять необходимые меры в кратчайшие сроки», — написал Милонов Набиуллиной.

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В сентябре депутат Милонов предложил полностью списывать долги участникам спецоперации, в том числе мобилизованным. Он считает, что вводимых кредитных каникул для мобилизованных недостаточно.