Милонов предложил новый способ привлечения россиян к добровольной вакцинации

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко обращение, в котором предложил обеспечить привившихся от коронавируса россиян бесплатно брендированным набором для персональной защиты и профилактики заболевания. Об этом сообщил RT.

Милонов заметил, что многие люди по разным причинам не вакцинируются от коронавируса. Поэтому, по мнению парламентария, нужно разработать дополнительные меры стимулирования.

«Предлагаю разработать государственную программу по бесплатному обеспечению привившихся отечественными вакцинами брендированным набором персональной защиты и профилактики заболевания», — отмечается в обращении.

Депутат добавил, что в такой набор могли бы входить комплект антисептиков и многоразовых масок. Он посчитал что дизайном этих масок могла бы заняться крупная российская студия.