Милонов предложил новые меры поддержки отечественного автопрома

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести новые меры государственной поддержки отечественной автомобильной промышленности в условиях санкций. Об этом написал RT.

Депутат отметил, что российский автопром испытывает трудности из-за санкций. При этом уход с рынка иностранных компаний по производству ряда комплектующих, а также зарубежных автомобильных марок создал ситуацию, при которой спрос на приобретение новых машин несколько упал. Для российской промышленности это шанс сделать «рывок» и вырваться вперед на рынке. Для этого ее нужно поддерживать — в частности, депутат предложил освобождать покупателей отечественных машин от уплаты транспортного налога «на два три года». Обращение он направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.