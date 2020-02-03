Милонов предложил не пускать в Россию посылки из китайских интернет-магазинов

Россияне могут не дождаться своих посылок из китайских интернет-магазинов. В Госдуме предложили временно запретить их ввоз в страну. Пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

Инициатива принадлежит депутату Виталию Милонову, сообщило РИА «Новости». Парламентарий уже рассказал о ней Минпромторгу и «Почте России».

Милонов обратил внимание, что способ заражения коронавирусом нового типа пока доподлинно неизвестен. Непонятно, и как лечить 2019-nCoV. Как ведет себя вирус в «спящем режиме», тоже остается загадкой.

«Между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности», — подчеркнул депутат в своем письме.

Из Китая, добавил он, заказывают не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, приправы, готовые блюда длительного хранения и прочие товары. Все они могут стать «естественным инкубатором для любого вируса».

Заражать потенциально вирусные посылки, заметил Милонов, могут и другую корреспонденцию в отделениях российской почты.

«Прошу рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире», — заявил депутат. Иначе, заключил он, почта рискует стать разносчиком и распространителем опасных для россиян микробов и вирусов.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. Ее возбудителем позже назвали коронавирус 2019-nCoV. Его жертвами в Китае уже стал 361 человек, зараженных — около 17,2 тысячи. Вне Китая заболели свыше 140 человек. В России выявлены первые два случая заражения. Заболели граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.