Милонов предложил нанести на форму футболистов нашивки с традиционными ценностями

Российским футбольным клубам предложили нанести на форму спортсменов новые символы, связанные с традиционными отношениями мужчины и женщины. По словам инициатора Виталия Милонова, они смогут продвигать семейные ценности. С таким предложением депутат обратился к президенту РФС Александру Дюкову, написал RT.

Милонов отметил, что футбол все чаще становится пропагандой нетрадиционных взглядов. Депутат имеет ввиду поддержку футболистами сексуальных меньшинств и движения ЛГБТ. Например, спортсмены часто выходят на матч с «радужными» флагами, которые свидетельствуют о поддержке однополых отношений.

«В этой связи предлагаю вам рекомендовать всем отечественным клубам, выступающим как внутри страны, так и на международных соревнованиях, использовать нарукавные повязки и иные символы, продвигающие традиционные семейные ценности, в качестве симметричного ответа на попытку навязывания западной перверсии. На такой повязке могла бы быть схематически изображена здоровая разнополая семья вместе с детьми», — говорится в сообщении.

Депутат добавил, что новая символика у российских спортсменов привлекала бы футболистов из-за рубежа.