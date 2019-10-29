Милонов предложил наказывать за принуждение к аборту

По информации издания, в своем обращении депутат отмечает, что в последнее время в России все больше обсуждается допустимость аборта. Люди, которые выступают против включения его в перечень бесплатных услуг системы ОМС, считают, что появление новой жизни не заболевание, поэтому услуга прерывания беременности дополнительная.

Тем не менее, сторонники абортов скрывают, что роженица может сделать аборт под давлением окружающих и пожалеть об этом решении. Такие ситуации часто заканчиваются трагически.

Милонов обратил внимание на то, что российское законодательство фактически допускает склонение женщины к принудительному прерыванию беременности.

«В связи с этим прошу рассмотреть возможность поддержать идею внесения дополнений в существующую законодательную базу об установлении запрета на склонение беременных женщин к совершению аборта или содействие такому склонению. Подобные случаи должны рассматриваться, по моему мнению, как уголовные преступления», — заявил депутат в обращении.

По его мнению, нельзя проводить аборт, если решение о нем принято под давлением третьих лиц.

Координатор общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков высказался за инициативу Виталия Милонова. Однако он посчитал более важным, заняться введением ответственности врачей за действия, склоняющие женщин к аборту. Чесноков также добавил, что движение «За жизнь!» может провести мониторинг подобных случаев.

«Важно, чтобы эта тема не выродилась в фантасмагоричные формы, как, например, тема харассмента на Западе. В данном случае это другая история, но я предвижу, что здесь будут подобного рода подводные камни. Будет очень сложно доказать принуждение к аборту со стороны близких, если это, конечно, не такой вопиющий случай, как в Дагестане», — отметил Чесноков.

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что для определения возможного наказания необходима широкая общественное обсуждение и помощь юристов, занимающихся правоохранительной деятельностью и уголовным судопроизводством.

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«Я считаю, что принуждение женщины к аборту, в том числе возможное в случае, если она находится в зависимом положении, конечно, является действием, которое вызывает массу вопросов. В том числе, вероятно, с точки зрения действующего уголовного закона. Если в семье есть люди, неважно, в какой находящейся степени родства по отношению к женщине, которые пытаются каким-либо образом, опять же, используя её зависимое положение, если таковое есть, принуждать к совершению аборта, то конечно, такие действия, на мой взгляд, должны быть наказуемы», — заявил Кипшидзе.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что за четыре года число абортов в России уменьшилось на 30%. По ее данным, в прошлом году из 290 тысяч россиянок, желающих сделать аборт и прошедших психологическое консультирование, более 40 тысяч все-таки родили детей.

Ранее дагестанец принудил 19-летнюю жену к аборту, когда узнал, что должна родиться девочка. Он назвал жену неполноценной и заявил, что даже у Тимати родился сын.