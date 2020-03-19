Милонов предложил наказывать врачей, которые предлагают «прививки от коронавируса»

По словам депутата, жителям Москвы и Санкт-Петербурга неоднократно предлагали несуществующие прививки от коронавируса за 5-7 тысяч рублей, которые по факту были прививками от гриппа. Также он считает возможным лишать лицензии клиники, в которых сотрудники таким образом обманывают людей.

Милонов считает, что «сейчас нужно поставить очень жёсткий барьер любым попыткам любых людей навязать вот эту „чудодейственную прививку“ от коронавируса».

«Я бы не стал поднимать эту тему, если бы мне самому достаточно известный медицинский центр не предлагал „эксклюзивно“ сделать укольчик», — рассказал депутат.

Ранее стало известно, что в связи с эпидемией коронавируса многие россияне стали жертвами мошенников, предлагающих пройти тест на заражение и купить «лекарства». Также известны случаи рассылок писем якобы от Всемирной организации здравоохранения.