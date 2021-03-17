Милонов предложил хоронить россиян через портал госуслуг

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести новую услугу по захоронению. Он считает, что в России нужно ввести и электронное оформление похорон.

Свою идею он рассказал агентству «Москва».

«Нужно, безусловно, сделать процедуру оформления захоронения, а также всех дополнительных услуг исключительно электронными — через сайт госуслуг. Тогда это будет все государственное, цены буду фиксированные и понятные, так же, как мы сейчас оформляем многие вещи через госуслуги», — отметил Милонов.

Депутат отметил, что в России базовые услуги по захоронению должны быть бесплатными и оплачиваться из бюджета. Платными должны быть дополнительные услуги, например, выбор специального места или, как сказал Милонов, «разные украшения».

Он уверен, что спрос на дополнительные услуги не уменьшится.

«Всегда нужно гарантировать человеку достойный приход в эту жизнь и достойный уход из этой жизни», — добавил парламентарий.

Ранее Милонов пожаловался на недостаточный размер зарплат депутатов Госдумы. Он отметил, что денег едва хватает на содержание семьи и расходы по содержанию работников.