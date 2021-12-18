Милонов предложил дарить некоторым семьям елку и сладости на Новый год

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести практику подарков к Новому году для семей, испытывающих денежные трудности. С инициативой об учреждении «новогодней социальной корзины» он обратился к министру труда Антону Котякову, передал RT.

Милонов выступил за введение новой меры поддержки для нуждающихся семей в новогодние праздники. В своем обращении он отметил, что таким семьям можно дарить небольшую коробку или пакет с минимальным набором для празднования Нового года или Рождества.

В «новогоднюю корзину» Милонов предложил включить небольшую искусственную ель, украшения к ней, а также сладости для детей и билет на посещение государственной елки.

Парламентарий подчеркнул, что добрые эмоции таких семей с лихвой бы покрыли затраты на такой набор. Он также добавил, что такая мера позволила бы эффективнее проводить политику по поддержке института семьи.

Ранее глава Минтруда заявил, что введение ежегодной выплаты для пенсионеров к Новому году в России пока не планируется. Ранее выдавать так называемую 13-ю пенсию предложили в Госдуме.