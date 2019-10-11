  • Милонов похвалил руферов за отличные фото

    11 октября 2019, 21:26

    Ирина Нагайникова

    Петербургское общественное движение «За безопасность» предложило ввести штрафы для руферов за фотографии и видео с крыш. Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ предложил сделать в Петербурге больше обзорных площадок, сообщил сайт «Петербургский дневник».
    Милонов похвалил руферов за отличные фото

    Лидер движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов рассказал, что демонстрация экстремальных развлечений подстрекает молодежь повторять их.

    Курдесов подчеркнул: «Они рискуют собственными жизнями, а также нарушают спокойствие обычных граждан и создают помехи в работе государственных и коммерческих структур. Все свои вылазки руферы фиксируют на видео, записи позже размещаются в интернете и тиражируются средствами массовой информации.

    Видео с экстремальными выходками привлекает внимание молодежи, которые жаждут дешевой популярности, не понимая, что каждый поход на крышу может закончиться смертью. А авторы только радуются, когда получают свои лайки».

    Общественники обратились к главе правительства Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой установить штрафы за распространения руферами фото и видео со своих вылазок. Отдельно они упомянули СМИ, размещающие подобные материалы: «Мы считаем логичным установить для них штраф в размере 3-5 тысяч рублей, с обязательной блокировкой ресурса».

    Проблема привлекла внимание Виталия Милонова.

    «Я петербуржец и не без удовольствия смотрю фотографии руферов с красивыми видами, — отметил он и высказал неодобрение инициативы, — Конечно, если герой позирует над пропастью на одной ноге — это одно, а если главное на картинке — это крыши Петербурга, которые мы все обожаем, это другое. Люди тянутся к руферам не из любви к риску, а из любви к городу. Предлагаю для начала обеспечить им несколько легальных площадок на самых красивых крышах, куда можно было бы подниматься хотя бы за деньги, а потом уже решать, стоит ли наказывать руферов-нелегалов».

    Павел Гогулан, популярный петербургский руфер и фотограф, пояснил, что причиной обращения общественников могла стать хулиганская акция руферов, которые 7 октября зажгли файеры на крыше дома в центре Санкт-Петербурга.