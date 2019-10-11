Милонов похвалил руферов за отличные фото

Лидер движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов рассказал, что демонстрация экстремальных развлечений подстрекает молодежь повторять их.

Курдесов подчеркнул: «Они рискуют собственными жизнями, а также нарушают спокойствие обычных граждан и создают помехи в работе государственных и коммерческих структур. Все свои вылазки руферы фиксируют на видео, записи позже размещаются в интернете и тиражируются средствами массовой информации.

Видео с экстремальными выходками привлекает внимание молодежи, которые жаждут дешевой популярности, не понимая, что каждый поход на крышу может закончиться смертью. А авторы только радуются, когда получают свои лайки».

Общественники обратились к главе правительства Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой установить штрафы за распространения руферами фото и видео со своих вылазок. Отдельно они упомянули СМИ, размещающие подобные материалы: «Мы считаем логичным установить для них штраф в размере 3-5 тысяч рублей, с обязательной блокировкой ресурса».

Проблема привлекла внимание Виталия Милонова.

«Я петербуржец и не без удовольствия смотрю фотографии руферов с красивыми видами, — отметил он и высказал неодобрение инициативы, — Конечно, если герой позирует над пропастью на одной ноге — это одно, а если главное на картинке — это крыши Петербурга, которые мы все обожаем, это другое. Люди тянутся к руферам не из любви к риску, а из любви к городу. Предлагаю для начала обеспечить им несколько легальных площадок на самых красивых крышах, куда можно было бы подниматься хотя бы за деньги, а потом уже решать, стоит ли наказывать руферов-нелегалов».

Павел Гогулан, популярный петербургский руфер и фотограф, пояснил, что причиной обращения общественников могла стать хулиганская акция руферов, которые 7 октября зажгли файеры на крыше дома в центре Санкт-Петербурга.