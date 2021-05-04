Милонов: плохие синоптики не должны получать госзаказы

Депутат Госдумы Виталий Милонов пришел к выводу, что нужно лишать государственного финансирования тех синоптиков, которые часто ошибаются. Парламентария процитировал «ФедералПресс».

«Думаю, главное в этом — конкуренция. Плохие синоптики не должны получать госзаказы. Простой анализ различных источников даст возможность нам сравнить уровень аккуратности», — заметил законодатель.

По его словам, штрафовать синоптиков можно лишь в том случае, если они допустили сознательную ошибку. По мнению депутата, следует поручить государственному органу проводить сравнительный анализ различных источников и предоставлять населению эти данные.