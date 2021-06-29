Милонов: партии без определенного пути идут по пути скандальной рекламы

Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с РИА ФАН попытки представителей отечественной эстрады попасть в нижнюю палату российского парламента.

В частности, речь идет о певице Виктории Дайнеко, которая возглавит федеральный список партии «Зеленая альтернатива» на предстоящих выборах в Думу и бывшей участнице группы «Тату» Юлии Волковой, которой не удалось вступить в ряды «Единой России».

«Партии, которые не имеют определенного пути, идут по пути скандальной рекламы», — заметил Милонов.

По его мнению, популярных личностей привлекают в партии для контраста в качестве бренда. Милонов выразил сожаление, что избиратели поддерживают их не по политическим талантам, а по артистическим.

«Партия должна состоять не только из людей других специальностей, она должна быть сама по себе идеологической. <…> Важно, чтобы люди голосовали не за набор людей, а за идеологию, которая им больше нравится», — подчеркнул собеседник информагентства.