Милонов отверг законопроект Жириновского о расширении границ самообороны

«Охранные ордера и закон о бытовом насилии к реальности не имеют отношения. Его пролоббировали те, кто хочет поживиться на богатеньких супругах, которые хотят развестись и найти тех, кто будет свидетельствовать о том, что идет моральное или финансовое давление и запретить второму родителю приближаться к собственным детям. Я понимаю, что это вполне отвечает интересам авторов этих законопроектов, поскольку круг их избирателей — это разводящиеся супруги. Но на самом деле это ужасный законопроект», — пояснил Милонов.

Адвокат объяснил, почему не нужно менять закон о самообороне Подробнее

По мнению депутата, закон о бытовом насилии не поможет улучшить ситуацию в стране. Он считает, что «американские лекала предполагают, что больше прав у того, у кого больше средств и больше возможности нанять дорогого и серьезного адвоката».

Милонов подчеркнул, что превысившие предел самообороны люди осуждены справедливо.

«И получается, что суды несправедливо дают наказания и сажают в тюрьму жертв бытового насилия. Тогда и сидящие за грабеж и воровство могут сказать, что они — жертвы экономического кризиса, безработицы… Так говорить неправильно», — уточнил депутат.

Ранее полковник милиции в отставке и адвокат Евгений Черноусов назвал популизмом предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского законодательно отменить все нормы допустимой обороны. В разговоре с «360» Черноусов заметил, что не видит необходимости что-то менять в этом вопросе на законодательном уровне.