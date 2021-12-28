Милонов оценил предложение Жириновского отменить новогодние каникулы

Депутат Госдумы Виталий Милонов не согласился с предложением Владимира Жириновского отменить длинные новогодние праздники в России. Своей точкой зрения он поделился с Lenta.ru.

«Мне очень сложно выразить несогласие с мэтром российской политики, но я все-таки хотел бы возразить, поскольку лично я новогодние каникулы не провожу в пьянке-гулянке. Я рад, что в новогодние каникулы я могу быть побольше со своими детьми, и у них тоже каникулы, и они сидят не за телефонами, телевизором, а со мной», — рассказал Милонов.

Он добавил, что те, кто проведет новогодние праздники в запое, сделают так вне зависимости от того, будут эти дни выходными или нет.

Ранее депутат Владимир Жириновский предложил отменить длинные новогодние выходные, заменив их дополнительными днями отпуска.