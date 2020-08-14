Милонов отреагировал на слова президента Литвы о нелегитимности Лукашенко

«Выборы в Белоруссии состоялись. Да, у кого-то были замечания, есть недовольные, есть довольные, но выборы прошли. Теперь наша задача — признать результаты и думать о том, как помочь нашим братьям преодолеть политический кризис, инициированный как внутренними, так и внешними факторами», — сказал парламентарий.

По его словам, в таких маленьких странах, как прибалтийские республики президент не играет никакой роли, поэтому их и «набирают из бухгалтеров». По мнению Милонова, лидером нормального государства может быть только сильная личность, которая отвечает за свой народ и стратегию развития страны.

«У прибалтийских государств какая может быть стратегия?» — задался вопросом собеседник информагентства.

Он подчеркнул, что во главе страны должен стоять опытный человек. В качестве примера законодатель привел президента РФ Владимира Путина, который в свое время занимал пост премьер-министра и его американского коллегу Дональда Трампа, построившего свою бизнес-империю.

«Да, Лукашенко, может, и жестит, но это лучший выбор, чем президент-блогер. У блогера страна развалится!» — подытожил Милонов.