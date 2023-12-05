Эксклюзив 05 декабря 2023, 17:42 Милонов отреагировал на предложение штрафовать чиновников за оскорбления женщин Депутат Милонов заявил, что не слышал оскорблений в адрес женщин от чиновников РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что никак не может прокомментировать инициативу о штрафах чиновников за оскорбления женщин, поскольку никогда их не слышал. Об этом он сказал «360».

Ранее стало известно, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предлагающий штрафовать чиновников на 100 тысяч рублей за оскорбление женщин.

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Депутат Нина Останина сообщала «360», что некоторые рассматривают женщин, как механизм для воспроизведения населения.

«Не знаю, кто подсказал Останиной, что кто-то так про женщин говорит, я такого никогда не слышал. Слова „биологический механизм“, возможно, я использовал в риторике о недопустимости суррогатного материнства. У нас в партии никто о женщинах так никто не отзывается», — сказал Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что женщину воспринимают как мать, которая несет в себе священную функцию для продления потомства.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не пойдет по пути запрета абортов, писал RT. При этом она подчеркнула, что прерывание беременности является одной из причин бесплодия.