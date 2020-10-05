Милонов отреагировал на назначение трансгендера на пост вице-премьера Бельгии
Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с «Политикой сегодня» сообщение о том, что трансгендер Петра де Суттер заняла пост заместителя премьер-министра Бельгии.
Милонов назвал «деградантским» решение бельгийских властей, которые в своем стремлении к «всеподавляющей толерантности» назначают на такие высокие посты людей с психологическими и психическими расстройствами.
«Предупреждения о „Закате Европы“ — это не философская максима, а уже самый настоящий медицинский факт, с которым мы, к сожалению, сталкиваемся», — заметил законодатель.