Милонов отреагировал на назначение трансгендера на пост вице-премьера Бельгии

Милонов назвал «деградантским» решение бельгийских властей, которые в своем стремлении к «всеподавляющей толерантности» назначают на такие высокие посты людей с психологическими и психическими расстройствами.

«Предупреждения о „Закате Европы“ — это не философская максима, а уже самый настоящий медицинский факт, с которым мы, к сожалению, сталкиваемся», — заметил законодатель.