Милонов объяснил, с чем связано будущее Сербии

«Многие видят примеры соседних республик, которые становятся непонятным ресурсным придатком для Брюсселя. Во многих государствах, например, в Прибалтике, молодежь поддерживает Евросоюз, только при этом там не живет», — обратил внимание Милонов.

Он добавил, что не только прибалтийская молодежь, но и молодые люди из Румынии и Болгарии предпочитают выезжать в Западную Европу на заработки и оставаться там. Выходит так, что эти государства, по словам Милонова, растворяются в европейском суперэтносе, который не готов их защитить.

«Нужно быть реалистами, чтобы увидеть, что через 20 лет то, что называется Евросоюзом, будет снесено некими казнями египетскими и станет европейским халифатом. И ужас, царящий в Косово, будет происходить в Париже, Брюсселе и Лондоне», — отметил депутат.