Милонов объяснил, как сделать США нищей страной

Если Россия полностью откажется от доллара, то это не только пойдет стране на пользу, но и сильно навредит США. Таким мнением поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше будет для нас. Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты. Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев», — передало агентство Ura.ru его слова.

Парламентарий выразил уверенность, что в таком случае пойдет шквал отказа от доллара по всему миру. По словам Милонова, доллар является самой необеспеченной валютой в мире. В частности, как только эта валюта перестанет быть средством международных платежей, США превратятся в самую нищую страну, заявил депутат.

Накануне стало известно, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ. В министерстве планируют полностью отказаться от доллара и нарастить золото. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что в результате доля евро возрастет до 40%, доля юаня — 30%, золота — 20%, фунтов и иен — по 5%.