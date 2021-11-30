Милонов объяснил демографические проблемы в России низкой нравственностью

Снижение рождаемости в России связано с низкой нравственностью населения, считает депутат Виталий Милонов. Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.

Материальная поддержка семей важна, однако не менее важны нравственные ориентиры в обществе, пояснил депутат. Примером для молодежи должны становиться не звезды, а многодетные семьи.

«Когда героями являются не многодетные матери, а Бузова, всякие Клавы Коки и Инстасамки — у нас они на телевизоре выплясывают… Если у нас многодетная семья считается чем-то странным, то проблема так и останется. После [Великой Отечественной] войны я не сильно помню, чтобы было много программ по ипотеке. Был правильный нравственный подход в обществе», — считает Милонов.