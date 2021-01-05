Милонов объяснил, чем обернется кредитная амнистия

Только у коммунистов принято эксплуатировать экономику как угодно. Предложения, подобные кредитной амнистии, она вряд ли выдержит в реальности. Таким мнением с «360» поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Это у коммунистов только можно направо и налево, как хочешь, ее (экономику страны — прим. ред.) эксплуатировать, но она вряд ли выдержит подобного рода шаг. <…> Вопрос — насколько мы имеем право такую надежду давать людям, зная, что это нереализуемый проект. Этот проект сравним с национализацией банков, которую сделали большевики в 1918 году. Банковская система перестанет существовать», — пояснил Милонов.

Депутат добавил, что в условиях современного мира простить долги людей банкам просто невозможно.

Милонов согласился с авторами идеи только в том, что многие россияне действительно попали в очень трудную ситуацию, когда обросли долгами. По его словам, некоторые залезли в эту яму из-за обмана.

«Масса людей попалась в кредитную кабалу. Даже не как люди, совершившие ошибку, а просто в силу обмана со стороны финансовых организаций. Они стали должниками, потому что просто не были проинформированы должным образом обо всех финансовых последствиях займов. Для этих людей, которые сейчас оказались на грани жизни и смерти, этот вопрос был бы спасением. Но насколько это было бы спасением для экономики?» — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в Госдуму с предложением провести в России кредитную амнистию, чтобы поддержать россиян в сложный период пандемии коронавируса. В политическом объединении считают, что согражданам надо простить все долги до трех миллионов рублей. В партии уже подсчитали, что государству это будет стоить 1,6 триллиона рублей — именно столько кредитов в сумме набрали жители России.