Милонов не согласен с решением Конституционного суда

Милонов заявил, что невозможно отказаться от советского тоталитаризма. Даже с юридической стороны нельзя этого сделать.

«Мы существуем более тысячи лет. Смена строя, не всегда происходившая по воле нашего народа, а по воле агентов немецкой разведки, тем не менее происходила. Что мы наворотили, то мы наворотили. Достижения наши и поражения — наши», — сказал депутат.

Он сравнил страну с семьей. И сообщил, что от семьи отказаться нельзя.