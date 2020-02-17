Милонов не согласен с решением Конституционного суда
Виталий Милонов, депутат Госдумы, в эфире НСН выразил несогласие с решением судьи, который сообщил о невозможности считать Россию правопреемницей СССР. По его словам, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям».
Милонов заявил, что невозможно отказаться от советского тоталитаризма. Даже с юридической стороны нельзя этого сделать.
«Мы существуем более тысячи лет. Смена строя, не всегда происходившая по воле нашего народа, а по воле агентов немецкой разведки, тем не менее происходила. Что мы наворотили, то мы наворотили. Достижения наши и поражения — наши», — сказал депутат.
Он сравнил страну с семьей. И сообщил, что от семьи отказаться нельзя.