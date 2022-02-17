Милонов назвал «полной дичью» пропаганду в интернете положительного отношения к абортам

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что положительное отношение к абортам, гомосексуальности и «лесбиянству» является «полной дичью». Все это могут пропагандировать лишь «насильники и кровопийцы», написал сайт NEWS.ru.

Таким образом политик высказался по поводу законопроекта, который предусматривает расширение списка противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке.

«А что в этом контенте хорошего? Я ни одного нормального человека, которому он нравится, не знаю. Это же абсолютная девиация психологическая, пропагандируют полную дичь. Кто станет положительно рассказывать про аборты? Только убийца, феминистка, идиотка или насильник, кровопийца», — отметил Милонов.

Депутат предложил привлекать к административной или уголовной ответственности тех граждан, которые одобряют все эти «жуткие вещи». По его словам, это абсолютно радикальные призывы экстремистского содержания.