Милонов назвал лучший способ борьбы с нарушениями среди должностных лиц

Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с «Политикой Сегодня» предложение коллеги Анатолия Выборного не указывать в СМИ должности людей, виновных в ДТП.

По мнению Милонова, гласность является лучшим способом бороться с нарушениями среди должностных лиц. Он заметил, что она серьезно охлаждает пыл отдельных чиновников, которые пытаются за счет своего положения избежать наказания.

«Сейчас, когда в YouTube стали появляться известные ролики с пьяными чиновниками, это серьезно охладило пыл некоторых людей. Даже если ты в легкой степени опьянения, упаси бог тебя показать удостоверение. Это будет конец твоей карьеры», — подчеркнул парламентарий.