  • Милонов назвал Крида «временной грязюкой» и предложил отправить его в Зимбабве

    25 октября 2019, 22:56

    Екатерина Земская, Светлана Степанова

    Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал решение Роскомнадзора признать Егора Крида антироссийским сатанистом. Он предложил запретить творчество этого исполнителя на всей территории России.
    Милонов назвал Крида «временной грязюкой» и предложил отправить его в Зимбабве

    Подробнее

    Виталий Милонов сообщил «360», что в стране уже давно ждали решение, чтобы ограничить творчество Егора Крида.

    «Он достаточно бесталанный, ну и Бог с тем, что он бесталанный. Но тексты у него такие, что кошмар», — убежден депутат.

    По его словам, Егор Булаткин (настоящее имя Крида) позиционирует себя как певец для подростков, но исполняет отвратительные песни.

    «Таких, как Булаткин, нужно показывать в качестве образца, и детей учить, что нельзя так петь песни. И говорить: „Есть великие певцы, есть великие исполнители, такие как Утесов, Гребенщиков, Шевчук. А есть Булаткин, который просто какая-то грязюка временная“», — заявил Милонов.

    Он отметил, что песни Крида вредные и самого исполнителя нужно «вычеркнуть из соцсетей, исключить из ротации на радио, запретить контент». Милонов предложил отправить Егора Крида в Зимбабве или Америку, где он никому не нужен.

    «А в России запретить! Вычеркнуть его имя из упоминаний, сжечь его диски, стереть флешки с его песнями. Все заблокировать», — заключил Милонов.