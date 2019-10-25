Милонов назвал Крида «временной грязюкой» и предложил отправить его в Зимбабве

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал решение Роскомнадзора признать Егора Крида антироссийским сатанистом. Он предложил запретить творчество этого исполнителя на всей территории России.

Виталий Милонов сообщил «360», что в стране уже давно ждали решение, чтобы ограничить творчество Егора Крида.

«Он достаточно бесталанный, ну и Бог с тем, что он бесталанный. Но тексты у него такие, что кошмар», — убежден депутат.

По его словам, Егор Булаткин (настоящее имя Крида) позиционирует себя как певец для подростков, но исполняет отвратительные песни.

«Таких, как Булаткин, нужно показывать в качестве образца, и детей учить, что нельзя так петь песни. И говорить: „Есть великие певцы, есть великие исполнители, такие как Утесов, Гребенщиков, Шевчук. А есть Булаткин, который просто какая-то грязюка временная“», — заявил Милонов.

Он отметил, что песни Крида вредные и самого исполнителя нужно «вычеркнуть из соцсетей, исключить из ротации на радио, запретить контент». Милонов предложил отправить Егора Крида в Зимбабве или Америку, где он никому не нужен.

«А в России запретить! Вычеркнуть его имя из упоминаний, сжечь его диски, стереть флешки с его песнями. Все заблокировать», — заключил Милонов.