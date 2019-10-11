Милонов напомнил о химической кастрации для педофилов и предложил вести по ним базу

После убийства девятилетней Лизы Киселевой из Саратова в Госдуме опять подняли тему химической кастрации. Наказание предлагают применять к уличенным в насилии над детьми, а данные о всех педофилах — собрать в единую базу.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с сайтом радиостанции «Говорит Москва» заявил, что наказание для тех, кто совершил убийство ребенка, должно быть более жестким.

«Химическую кастрацию мы давно обсуждаем, и как вариант для тех, кто был уличен в насилии над несовершеннолетними, конечно, эту меру можно применять», — сказал парламентарий.

За таким людьми, по мнению Милонова, после освобождения следует пристально наблюдать. В том числе не позволять им работать в детских учреждениях.

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«Я давно предлагаю людям, которые были привлечены за такие жуткие статьи, ставить специальные отметки в базе данных. <…> Специальная база данных для педофилов должна быть», — подчеркнул депутат.

Милонов заметил, что сейчас подобные проверки не проводят. Вышедший из тюрьмы педофил, пояснил он, «может спокойно устроиться в детский сад или школу работать».

При этом парламентарий призвал не давать волю эмоциям: требования «вешать кого-то» или «у кого-то что-то отрезать» он счел неправильными.

Девятилетнюю Лизу Киселеву нашли мертвой накануне. Она пропала по дороге в школу утром 9 октября. Предполагаемый убийца ребенка задержан. Он уже сознался в преступлении и рассказал, как расправился с девочкой.