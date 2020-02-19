Милонов надеется, что фильм «Вечные» не выйдет в российский прокат

«Мы же не запрещаем кино про преступников, где рассказывается о каких-то уродствах? Но естественно, что показывать такие фильмы в публичных сетях ни в коем случае нельзя», — приводит слова депутата «Газета.ru».

Милонов считает, что данный фильм является пропагандой. По его словам, такое кино не должно получать удостоверение на прокат.

Запланированная дата «Вечных» в РФ — 4 ноября 2020 года.