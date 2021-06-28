Милонов: интересно узнать финансовую подоплеку показов «Сватов» в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен обратиться к руководству федеральных телеканалов России с просьбой раскрыть данные о том, кто получает отчисления за показ сериала «Сваты». Об этом сообщил портал News.ru.

Отмечается, что производством «Сватов» занималась студия «Квартал 95» Владимира Зеленского до того, как он занял пост президента Украины.

«Я считаю, что это неэтично — чтобы российские телеканалы платили деньги такому человеку, как Зеленский. Интересно узнать финансовую подоплеку показов „Сватов“ в России», — отметил Милонов.

По его мнению, телеканалы должны отказаться от показа «Сватов», если выгодополучателем окажется Зеленский.

«Если подтвердится, что деньги идут Зеленскому, я попрошу это прекратить. <…> Ни копейки Зеленскому давать нельзя, учитывая его отвратительное отношение к нашей стране», — констатировал парламентарий.