Милонов и Поклонская опровергли свой отказ сдавать тест на COVID-19 в Думе

«Это кого не пустили? Да нет, ерунда, я, конечно, не отказывалась сдавать тест на коронавирус», — подчеркнула Поклонская.

По ее словам, у нет запрета на посещение пленарных заседаний, и она заходила туда свободно. Поклонская призналась, что ее смущает распространение таких сообщений.

В свою очередь ее коллега Виталий Милонов отметил, что подобными слухами определенные издания хотят повысить себе рейтинг.

«Если им хочется, чтобы мы с Поклонской поучаствовали в акции по пропаганде тестирования, то можно рассмотреть, но не таким способом», — добавил парламентарий.