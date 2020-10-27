Милонов и Поклонская опровергли свой отказ сдавать тест на COVID-19 в Думе
Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов заверили «Царьград», что информация об их отказе проходить тестирование на коронавирус в Госдуме не соответствует действительности.
«Это кого не пустили? Да нет, ерунда, я, конечно, не отказывалась сдавать тест на коронавирус», — подчеркнула Поклонская.
По ее словам, у нет запрета на посещение пленарных заседаний, и она заходила туда свободно. Поклонская призналась, что ее смущает распространение таких сообщений.
В свою очередь ее коллега Виталий Милонов отметил, что подобными слухами определенные издания хотят повысить себе рейтинг.
«Если им хочется, чтобы мы с Поклонской поучаствовали в акции по пропаганде тестирования, то можно рассмотреть, но не таким способом», — добавил парламентарий.