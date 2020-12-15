Милонов допустил возможность выдавать депутатам скафандры от COVID-19
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов допустил возможность реализации идеи лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее политический деятель предложил выдавать парламентариям скафандры, защищающие от COVID-19, пишет Daily Storm.
«Депутаты, которые считают необходимым находиться на заседании в скафандрах, с аквалангом — могут сидеть. Можно желающим даже их выдать. Но только это не надо делать обязательным для всех депутатов», — заметил Милонов.
Парламентарий добавил, что против расшивания скафандров стразами. Он подчеркнул, что сам не собирается носить защитный костюм. По мнению Милонова, работа депутатов является «сплошной красной зоной», поэтому смысла в такой защите нет.