Милонов: бездомность в России нуждается в ликвидации

Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с ИА Ura.ru поручение вице-премьера России Татьяны Голиковой поставить бездомных в очередь на получение соцжилья.

Милонов напомнил, что он обращался с просьбой создать агентство по делам бездомных около двух лет назад.

«Бездомность в России нуждается в ликвидации. Мы не можем мириться с тем, что человек находится на улице. Людей на улице быть не должно», — подчеркнул парламентарий.

Он заметил, что в стране есть много территорий, где не хватает рабочих рук. По его мнению, можно создавать коммуны, группы общежитий с различными социализациями людей, чтобы у них была возможность трудиться и работать с психологами.

«Любому бездомному человеку государство должно предоставить возможность социальной реабилитации. Никаких квартир им давать нельзя. Если дать бездомному квартиру, то на следующий день ее уже не будет у него», — добавил собеседник информагентства.