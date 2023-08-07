Общество 07 августа 2023, 12:27 Миллионы серых российских сим-карт оказались под угрозой блокировки «Ведомости»: до 7 млн серых сим-карт могут заблокировать по требованию Роскомнадзора Freepik

Читать 360tv в

До семи миллионов серых сим-карт российских операторов могут заблокировать в августе по указанию Роскомнадзора. Об этом сообщили «Ведомости», сославшись на представителей двух компаний, предоставляющих связь.

Под угрозой оказались сим-карты, которые раздают у метро без заключения договора. Также под блокировку могут попасть корпоративные симки, массово закупаемые организациями для сотрудников.

Реклама

С начала августа РКН стал требовать от операторов отключать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Компания должна уведомить пользователя об угрозе блокировки в течение трех дней с момента получения списка от регулятора. Затем у абонента есть 15 дней, чтобы актуализировать информацию о себе на «Госуслугах», через приложение оператора или в салоне связи.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что по закону «О связи» перед оказанием услуг оператор должен сам проверить достоверность данных абонента или конечного пользователя , если сим-карту оформили на юрлицо или ИП. Это требование вступило в силу в 2018 году.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков сообщил, что в России насчитывается от 6,5 до семи миллионов серых сим-карт.

«До сих пор можно без проблем купить симку без паспорта у уличных продавцов, к примеру на всевозможных вокзалах», — указал Кусков.

Он добавил, что цифра снижается — два года назад серых сим-карт было 11 миллионов. По словам гендиректора Telecom Daily, из семи миллионов не более 5% сим-карт изначально покупали для незаконных действий.