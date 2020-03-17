Миллионы деревьев посадят в память о жертвах Великой Отечественной войны

Предполагается, что 27 миллионов деревьев станут вечными памятниками Победы. Их количество соответствует числу жертв ВОВ.

«18 марта мы запустим новый крупнейший проект „Сад Памяти“. Мы договорились с нашими партнерами — Рослесхозом, Министерством природных ресурсов и экологии о том, что они предоставят нам саженцы и любой житель страны сможет почтить память своего родного героя», — пояснила Амельченкова.

Стать участником акции можно на официальном сайте садпамяти2020.рф.

«У меня без вести пропал дедушка в 1942 году. Могилы его нет. Прийти и почтить его память некуда. Мне кажется, акция может стать хорошей семейной традицией, чтобы рассказывать внукам и детям, что вот это дерево посадили в память о твоем родственнике», — добавила председатель штаба.