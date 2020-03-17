    17 марта 2020, 14:05

    Миллионы деревьев посадят в память о жертвах Великой Отечественной войны

    Ольга Ситникова

    Глава центрального штаба «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что с 18 марта по 22 июня в России пройдет международная акция «Сад памяти». Ее участники посадят деревья, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Предполагается, что 27 миллионов деревьев станут вечными памятниками Победы. Их количество соответствует числу жертв ВОВ.

    «18 марта мы запустим новый крупнейший проект „Сад Памяти“. Мы договорились с нашими партнерами — Рослесхозом, Министерством природных ресурсов и экологии о том, что они предоставят нам саженцы и любой житель страны сможет почтить память своего родного героя», — пояснила Амельченкова.

    Стать участником акции можно на официальном сайте садпамяти2020.рф.

    «У меня без вести пропал дедушка в 1942 году. Могилы его нет. Прийти и почтить его память некуда. Мне кажется, акция может стать хорошей семейной традицией, чтобы рассказывать внукам и детям, что вот это дерево посадили в память о твоем родственнике», — добавила председатель штаба.