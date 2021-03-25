Миллионный штраф Ura.ru отменили в Чечне

Верховный суд Чечни снизил размер компенсации, которую ИА Ura.ru должно было выплатить бывшему прокурору одного из районов республики.

Отмечается, что ранее Урус-Мартановский суд постановил взыскать с информагентства 15 миллионов рублей по иску бывшего прокурора в качестве компенсации морального вреда. Речь шла о публикации Ura.ru материала о смертельной аварии с участием мужчины. Верховный суд Чечни снизил размер компенсации до 30 тысяч рублей и обязал агентство опровергнуть информацию, обнародованную на сайте.