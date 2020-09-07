Миллионер Аристов устроил шикарную свадьбу внучке в Челябинске. Там выступили Киркоров и Брежнева

Громкая и, пожалуй, самая дорогая свадьба Челябинска отгремела на выходных. Бизнесмен Александр Аристов выдал замуж 25-летнюю внучку. На торжество пригласили Филиппа Киркорова, Веру Брежневу, Сергея Светлакова и Аллу Михееву.

Свадьба Елизаветы Кретовой прошла 5 и 6 сентября в парк-отеле «Березка». Оформлением праздничного пространства занимался известный декоратор Геннадий Самохин. Он украсил букетный зал живыми цветами. В его Instagrаm появились фотографии со свадьбы.

Источник фото: Instagram Геннадия Самохина

Регистрация прошла на свежем воздухе, на берегу озера.

Вера Брежнева за вечер успела сменить два наряда, исполнила свои главные хиты и трогательно поздравила молодоженов.

«У вас очень хороший вкус на артистов, ведущие классные. Очень хочется, чтобы вы сегодня почаще и побольше улыбались. Сегодня ваш праздник, праздник вашей любви», — сказала приглашенная звезда. Ее процитировал РЕН ТВ.

Судя по выложенному Филиппом Киркоровым фото в Instagram, его разместили в гранд-отеле «Видгоф».

По подсчетам СМИ, за выступление звездам шоу-бизнеса Аристов заплатил как минимум 200 тысяч евро.

Об избраннике Елизаветы известно, что его зовут Георгий. Он работает у Аристова и Кретова. Об этом написала Teleprograma.pro.

Александр Аристов входит в топ-200 богатейших людей России. Состояние семьи оценивается в 400 миллионов долларов.