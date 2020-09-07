facebook_pixel
    07 сентября 2020, 11:33

    Миллионер Аристов устроил шикарную свадьбу внучке в Челябинске. Там выступили Киркоров и Брежнева

    Наза Салех Захи

    Громкая и, пожалуй, самая дорогая свадьба Челябинска отгремела на выходных. Бизнесмен Александр Аристов выдал замуж 25-летнюю внучку. На торжество пригласили Филиппа Киркорова, Веру Брежневу, Сергея Светлакова и Аллу Михееву.

    Свадьба Елизаветы Кретовой прошла 5 и 6 сентября в парк-отеле «Березка». Оформлением праздничного пространства занимался известный декоратор Геннадий Самохин. Он украсил букетный зал живыми цветами. В его Instagrаm появились фотографии со свадьбы.

    Источник фото: Instagram Геннадия Самохина

    Регистрация прошла на свежем воздухе, на берегу озера.

    Вера Брежнева за вечер успела сменить два наряда, исполнила свои главные хиты и трогательно поздравила молодоженов.

    «У вас очень хороший вкус на артистов, ведущие классные. Очень хочется, чтобы вы сегодня почаще и побольше улыбались. Сегодня ваш праздник, праздник вашей любви», — сказала приглашенная звезда. Ее процитировал РЕН ТВ.

    Судя по выложенному Филиппом Киркоровым фото в Instagram, его разместили в гранд-отеле «Видгоф».

    По подсчетам СМИ, за выступление звездам шоу-бизнеса Аристов заплатил как минимум 200 тысяч евро.

    Об избраннике Елизаветы известно, что его зовут Георгий. Он работает у Аристова и Кретова. Об этом написала Teleprograma.pro.

    Александр Аристов входит в топ-200 богатейших людей России. Состояние семьи оценивается в 400 миллионов долларов.

    Новости SMI.FM